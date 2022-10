München (epd). Am Montag (17. Oktober) eröffnet Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) im Gesundheitsministerium in München die Ausstellung des "COVID-19-Tagebuchs der Intensivstation 90 des Universitätsklinikums Regensburg" (UKR). Wie das Ministerium am Freitag mitteilte, zeige die Ausstellung die Gesichter und die Geschichten der Menschen, die dort tagtäglich um das Leben ihrer Patientinnen und Patienten und gegen das Corona-Virus gekämpft haben.

Die Fotografien und Aufzeichnungen stammen von Juliane Ehrenberg, Krankenschwester auf der Intensivstation 90. "Ich spürte einfach, dass eine besondere Zeit auf uns zukam, und wollte diese festhalten. Dass wir daraus eine Ausstellung machen und damit der Öffentlichkeit einen Einblick in unsere Arbeit der letzten zwei Jahre geben können, freut mich sehr", sagte Ehrenberg laut Mitteilung. Im Sommer 2022 war die Ausstellung bereits im UKR sowie einem Einkaufszentrum in Regensburg zu sehen.