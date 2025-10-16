Nürnberg (epd). Beim Projekt "ARTogether" des Psychosozialen Zentrums für Flüchtlinge Nürnberg (PSZ) gestalten Menschen mit und ohne Fluchthintergrund gemeinsam kreative Werke. Diese seien ab dem 22. Oktober in der Ausstellung "Farben verbinden Welten" im Caritas-Pirckheimer-Haus Nürnberg zu sehen, teilte die Rummelsberger Diakonie am Mittwoch mit. Um 19 Uhr findet die Vernissage mit den Künstlerinnen und Künstlern statt.

"ARTogether" sei mehr als ein Kreativprojekt, so die Mitteilung weiter. Es sei ein Ort des Austauschs und der Begegnung. Durch Malerei und weitere Techniken entstehen Werke, die von persönlichen Fluchtgeschichten, Hoffnung und der Freude am gemeinsamen Schaffen erzählen. "Jeder Pinselstrich trägt eine Geschichte. Hier geht es nicht um Perfektion, sondern um das Miteinander", sagte Jelena Hoghe, Sozialpädagogin am PSZ. Die Ausstellung zeige, wie Kunst zwischen Menschen, Kulturen und Emotionen Verbindungen schafft.

Ein Highlight der Ausstellung sei ein Gemeinschaftswerk in Kooperation mit der Vesperkirche Nürnberg. Aus einem schwarz-weißen Fisch mit leeren Schuppen sei ein farbenprächtiges Kunstwerk entstanden. Jede Schuppe wurde von den Teilnehmenden individuell gestaltet - mit Motiven, die Freude, Ruhe oder Begegnung symbolisieren. Am 28. Oktober um 17.30 Uhr können Interessierte bei einer Führung mehr über die Entstehung der Werke erfahren.