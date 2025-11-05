Nürnberg (epd). Das internationale Kultur- und Veranstaltungsmagazin "Time out" hat den Nürnberger Christkindlesmarkt zum besten Weihnachtsmarkt Europas gekürt. Die Stadt stehe im Ranking noch vor Städten wie Paris und Manchester, teilte die Stadt Nürnberg am Dienstag mit.

Oberbürgermeister Marcus König (CSU) sagte, die Auszeichnung für den Christkindlesmarkt sei "eine wunderbare Bestätigung für das, was ihn ausmacht: Tradition, Atmosphäre und das besondere Nürnberger Gefühl". In den vergangenen Jahren sei der Markt gezielt und behutsam weiterentwickelt worden, heißt es in der Mitteilung, dabei sei aber der traditionelle Charakter erhalten worden. Wirtschaftsreferentin Andrea Heilmaier sagte, "die Menschen spüren die besondere Mischung aus Geschichte, Handwerk und Atmosphäre".

#Durch die Auszeichnung rechnet man nun mit mehr internationalen Besuchern

Der Anteil der Besucherinnen und Besucher aus dem Ausland, die zum Nürnberger Christkindlesmarkt kommen, lag 2023 bei 16,9 Prozent, teilte die Stadt mit. Wegen der Auszeichnung rechne man nun mit steigender internationaler Aufmerksamkeit.

Der Christkindlesmarkt öffnet in diesem Jahr am Freitag, 28. November. Bis Heiligabend sind die Stände mit Lebkuchen, Christbaumschmuck, Glühwein oder "Zwetschgenmännle" geöffnet.