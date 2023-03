Geiselwind (epd). Autobahnkirchen ziehen immer mehr Menschen an, die aus der Kirche ausgetreten sind. Sie seien "Auffangstationen für aus der Kirche ausgetretene Christinnen und Christen", sagte Georg Hofmeister, Geschäftsführer der Versicherer im Raum der Kirchen, bei der Bundeskonferenz der Autobahnkirchen am Dienstag in Geiselwind. Die 44 Gebetsorte an den deutschen Autobahnen erfüllten das Bedürfnis vieler Menschen, "ihren Glauben anonym zu leben".

Drei Gruppen von potenziellen Besuchern von Autobahnkirchen unterscheidet das auf den Versicherungsbedarf von Privatkunden im kirchlichen Umfeld in Kassel und Detmold ansässige Unternehmen: Menschen, die von Berufs wegen viel auf den Autobahnen unterwegs seien, die spontan auf Reisen einen spirituellen Rückzugsort suchten, aber auch solche, die aus verschiedenen Gründen nicht gerne die Kirche am eigenen Wohnort aufsuchen wollten. "Viele wollen einfach nicht von Bekannten gesehen werden, wenn sie in die Kirche gehen", sagte Hofmeister. Autobahnkirchen lägen dagegen entweder direkt an einem meist frequentierten Rasthof oder wenigstens einen Kilometer von der nächsten Autobahn entfernt.

Manuela Strohofer betreibt seit 2001 die am gleichnamigen Autohof an der A3 die ökumenische Kirche "Licht auf unserem Weg". Sie erinnerte an die vielen Menschen, die nicht zuletzt aus finanzieller Not und wegen der Kirchensteuer ausgetreten seien. Diese Menschen schämten sich nach dem Austritt, "wieder einen Fuß in ihr ehemaliges Gotteshaus zu setzen" und kämen daher gerne in eine meist nicht an eine Gemeinde angebundene Kirche an der Autobahn, um Kraft zu tanken und zu beten, betonte Strohofer. In Geiselwind hat die auch als Lektorin ausgebildete Unternehmerin vor kurzem einen interkulturellen Engelweg rund um die Kirche angelegt, der bald um einen weiteren für Kinder erweitert werden soll.

Matthias Stracke-Bartholmai, Referent für Kirche und Jugend der Versicherungsgesellschaft lobte die niederschwelligen Angebote der oft zu Kulturkirchen gewordenen Autobahnkirchen. Jedes Jahr würden rund eine Million Gäste eine Autobahnkirche aufsuchen, eine Kerze anzünden und in Stille vor Gott treten.