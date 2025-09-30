Nürnberg, München (epd). Viele junge Menschen in Bayern haben in diesem Herbst wieder eine Berufsausbildung begonnen. Diesen Start in einen neuen Lebensabschnitt will der "Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt" (kda) Bayern mit zwei Azubi-Gottesdiensten begleiten. "Der Ausbildungsbeginn ist ein Übergang, der mit vielen Chancen, aber auch Fragen und Unsicherheiten verbunden ist", sagte Diakon René Steigner in einer Mitteilung des kda am Dienstag. Vieles sei anders als bisher, sagte der Arbeitsseelsorger, "der Betrieb, die Kolleginnen und Kollegen und auch das erste selbst verdiente Geld".

Der erste Segensgottesdienst der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) München und Freising und des kda Bayern zum Neubeginn findet am Dienstag, 14. Oktober (11 Uhr), in der Kirche St. Bonifaz in München statt. Es folgt eine Feier in der Reformationsgedächtnis-Kirche in Nürnberg am Mittwoch, 15. Oktober (10 Uhr). Diesen Gottesdienst veranstaltet der kda mit den Berufsschulen der Stadt Nürnberg und der Segen-Servicestelle der evangelischen Landeskirche, hieß es.