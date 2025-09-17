München (epd). Zum dritten Mal veranstaltet die evangelische Landeskirche am Sonntag (21. September) eine bayernweite Aktion "Back to church - Gottesdienst erleben". Dabei laden Gemeinden, Dekanate und Kirchenkreise Menschen "besonders" dazu ein, in den Gottesdienst zu kommen, wie die Landeskirche am Mittwoch in München mitteilte.

Unter dem Motto "Lade jemanden, den du kennst, zu etwas ein, das dir wichtig ist!" würden Gemeindeglieder ermutigt, Freunde oder Bekannte in den Gottesdienst mitzubringen - vor allem Menschen, die schon länger nicht mehr oder noch nie einen Gottesdienst besucht haben. Bei den vergangenen Aktionstagen konnten die meisten Kirchengemeinden laut Landeskirche mehr Besucher in ihren Gottesdiensten verzeichnen, jede fünfte Gemeinde sogar ihre Besucherzahl verdoppeln.

Mit "Back to church" wolle die Landeskirche deutlich machen: Gottesdienste tun gut, stiften Gemeinschaft und sind ein zentraler Ausdruck gelebten Glaubens. "Der Gottesdienst gehört zum Herzschlag unserer Kirche", sagte Oberkirchenrat Stefan Blumtritt. Das besondere Einladen rund um den 21. September sei "wie eine Charmeoffensive für den Gottesdienst, oder auch: Tag der offenen Tür", so Blumtritt.

Die Aktion geht auf eine Initiative der Kirche in England zurück, wo sie eine große Bewegung auslöste. Auch in Bayern wachse die Resonanz, hieß es. Neben dem Auftakt am Sonntag könnten Gemeinden das Motto in den folgenden Wochen weiterführen. Das Gottesdienst-Institut Nürnberg begleitet die Aktion ganzjährig mit der Initiative "Gottesdienst erleben".