Rosenheim (epd). Ein Bär hat in Bayern zwei Schafe getötet. Neben den zwei toten Tieren sei auf einer Weide im Landkreis Rosenheim in der Grenzregion zu Österreich am Mittwoch ein verletztes Schaf gefunden und eingeschläfert worden, teilte das Bayerische Landesamt für Umwelt mit. Anhand der äußeren Verletzungen der Tiere und Trittspuren könne die Attacke einem Bären zugeordnet werden.

Weitergehende Erkenntnisse würden aus der Analyse genetischer Spuren erwartet, hieß es. Der Bär sei von keinem Menschen gesehen worden. Das Tier verhalte sich nach den bisherigen Erkenntnissen dem Menschen gegenüber scheu. Nutztierhalter wurde aufgefordert, ihre Tiere möglichst nachts in Ställe zu bringen sowie Herden mit Zäunen zu schützen.