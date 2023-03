Bad Kissingen (epd). Das Orchester "Baltic Sea Philharmonic" geht auf "Midnight Sun"-Tour und gastiert auch im unterfränkischen Bad Kissingen. Die am 21. Juni in der Berliner Philharmonie startende Tour führt am 22. Juni in die Elbphilharmonie und am 23. Juni zum Kissinger Sommer, wie die Baltic Sea Music Education Foundation am Montag mitteilte. Zur Aufführung kämen Werke von Eduard Tubin, Jaan Rääts, Kristjan Järvi und Liis Jürgens. Den Höhepunkt des Abends bilde die 1945 entstandene Fassung von Strawinskys Klassiker "Der Feuervogel", hieß es. Präsentiert als ein einziger Klangstrom, unterbreche keine Pause das Konzerterlebnis. Zudem würden die Musizierenden komplett aus dem Gedächtnis spielen.

Am 16. September eröffnet das Orchester das Usedomer Musikfestival. Vom 20. bis 23. September ist es in Italien auf Tour, mit Stationen beim Musikfestival Meran (20. September), im Teatro Filarmonico in Verona (21. September) sowie im Teatro Amintore Galli in Rimini (22. September).