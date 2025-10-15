Bamberg (epd). Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler im Alter von neun bis zwölf Jahren können im Rahmen der Kinder-Uni an der Universität Bamberg wieder ins Forschungsleben schnuppern. An drei Tagen im November finden Vorlesungen statt, die speziell für Kinder gestaltet wurden, teilte die Uni mit. Erwachsene Gäste seien bei den Vorlesungen nicht zugelassen.

Am 8. November gehe es von 11 bis 12 Uhr im Hörsaal U7/01.05 um Mega-Star Taylor Swift. Jörn Glasenapp, Professor für Literatur und Medien, erkläre, warum die Sängerin so erfolgreich ist. Zudem erwarten die jungen Forschenden Erkenntnisse darüber, wie die Musikindustrie funktioniert und was es bedeutet, ein Mega-Star zu sein. Am 15. November kläre Rasmus Hoffmann, Professor für Soziologie, über den Klimawandel auf. Gemeinsam werde erforscht, wie die Erderwärmung entsteht und was getan werden muss, um auch in Zukunft gut auf der Erde und von der Natur leben zu können. Dabei gehe es nicht nur um Umwelt und Klima, sondern auch um mehr Gerechtigkeit für die Menschen. Die Veranstaltung findet von 11 bis 12 Uhr im Hörsaal U7/01.05 statt.

In der dritten Vorlesung am 22. November drehe sich alles um das Mittelalter. Britta Ziegler vom Lehrstuhl für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit erkläre, was man durch Ausgrabungen alles erfahren kann, zum Beispiel darüber, wie eine Burg eingerichtet war oder welche Werkzeuge und Techniken die Menschen damals kannten. Die Kinder haben die Möglichkeit, 500 Jahre alte Originalfunde zu erforschen. Die Veranstaltung findet zweimal statt, von 10 bis 11 Uhr und von 11.30 bis 12.30 Uhr im Raum KR14/00.06.