Münsterschwarzach (epd). Die bayerischen Bischöfe treffen sich ab diesem Dienstag (14. März) in der Benediktinerabtei Münsterschwarzach (Kreis Kitzingen) zu ihrer Frühjahrsvollversammlung. Die Freisinger Bischofskonferenz will dort unter anderem über das Engagement der katholischen Bistümer und Erzbistümer für Demokratie, Menschenwürde sowie politische Bildung gegen ein Erstarken menschenverachtender und rechtsextremer Einstellungen beraten, teilte das Erzbistum München und Freising am Montag mit.

Ebenfalls auf dem Tagungsprogramm steht die Situation und Partizipation von Jugendlichen in Kirche und Gesellschaft. Zum Abschluss der Frühjahrsvollversammlung veröffentlichen die Bischöfe eine gemeinsame Erklärung zu den behandelten Themen. In der Freisinger Bischofskonferenz sind die sieben bayerischen Erzdiözesen und Diözesen Bamberg, München und Freising, Augsburg, Eichstätt, Passau, Regensburg, und Würzburg sowie das Bistum Speyer vertreten.