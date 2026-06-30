München (epd). Am Dienstag hat Kunstminister Markus Blume (CSU) 16 Persönlichkeiten und Institutionen aus Bayern mit der Denkmalschutzmedaille ausgezeichnet. Die Denkmaleigentümer, Ehrenamtliche und Gemeinden hätten sich "in herausragender Weise um die Denkmalpflege verdient gemacht", teilte das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege in München mit. Das kulturelle Erbe sei "ein lebendiger Schatz, der auf Menschen angewiesen ist, die ihn mit Einsatz und Leidenschaft bewahren".

Die Ausgezeichneten "halten Geschichte am Leben und sorgen dafür, dass sie auch für künftige Generationen erfahrbar bleibt", hieß es weiter. Die Preise wurden am Dienstag bei einem Festakt im Innenhof der Alten Münze gemeinsam von Kunstminister Blume und dem Bayerischen Generalkonservator Mathias Pfeil, Leiter des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege, übergeben.

Auch kirchliche Projekte ausgezeichnet

Preisträger sind unter anderem Daniela und Tobias Kolb aus Mittelfranken, die für die Instandsetzung eines ehemaligen Pfarrhauses in Theilenhofen-Dornhausen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) geehrt wurden. Aus Niederbayern erhielt der Förderverein Kirche Pürgl, vertreten durch den ersten Vorsitzenden Alois Früchtl, eine Auszeichnung für die Gesamtinstandsetzung der katholischen Kirche St. Pauli Bekehrung in Pürgl (Landkreis Straubing-Bogen).

Die unterfränkische Stadt Karlstadt (Landkreis Main-Spessart) und der Förderkreis ehemalige Synagoge Laudenbach, vertreten durch den ersten Bürgermeister Michael Hombach und den ersten Vorsitzenden Georg Schirmer, erhielten die Medaille für die Konservierung der ehemaligen Synagoge.