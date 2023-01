München (epd). Klimastreik auch in Bayern: Die Münchner Ortsgruppe von Fridays for Future (FFF) hat zur Kundgebung am 3. März auf dem Odeonsplatz aufgerufen. Man folge damit dem Aufruf von Fridays for Future zu einem weltweiten Streik für mehr Klimaschutz, teilte die Ortsgruppe am Donnerstag mit. Am Beispiel des Tagebauweiler Lützerath sei deutlich geworden, "dass Abkommen mit Kohlekonzernen für die Bundesregierung mehr wiegen als das Pariser Klimaabkommen", sagte Ortsgruppen-Sprecherin Maren Mitterer. Um das 1,5-Grad-Ziel noch einzuhalten, seien der rasche Ausbau erneuerbarer Energien und eine schnelle Mobilitätswende unabdingbar.

Für die notwendige Klimaneutralität müsse der Verkehr grundlegend anders gedacht werden: Weg vom Auto, hin zu "attraktivem, bezahlbaren und barrierefreien öffentlichen Nahverkehr", forderte Sonja Ziegler von FFF München. Bislang hat neben München auch Erlangen einen Streik für den 3. März angekündigt. Laut einer FFF-Sprecherin erwartet die Bewegung nach ihrem Aufruf vom Mittwoch starken Zulauf von weiteren Ortsgruppen in Bayern und Deutschland.