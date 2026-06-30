München (epd). Kinder und Jugendliche in Bayern, die etwa von körperlicher Gewalt, Missbrauch, Mobbing, Cybergrooming oder anderen Formen von Gewalt bedroht oder betroffen sind, können sich ab dem 1. Juli an eine zentrale Kinderschutz-Hotline wenden. Erreichbar ist die Hotline unter der gebührenfreien Nummer 0800 8888 004, teilte das bayerische Sozialministerium am Dienstag mit. Auch Menschen, die das Wohl eines Kindes als gefährdet sehen und es schützen möchten, könnten sich an die Hotline wenden, sagte Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU).

Die Hotline ist beim bayerischen Landesjugendamt angesiedelt und soll einen schnellen, niederschwelligen und unkomplizierten Zugang zu konkreter Unterstützung und Hilfe über eine zentrale Anlaufstelle bieten. Speziell geschulte Fachkräfte beraten und vermitteln in das bestehende Netz an Hilfesystemen, insbesondere zum zuständigen Jugendamt. Die Nummer ist von Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, am Freitag von 9 bis 12 Uhr und zusätzlich am Mittwoch von 18 bis 20 Uhr erreichbar. Der Anruf ist gebührenfrei.