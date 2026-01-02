Augsburg (epd). Die Fördergemeinschaft Selbsthilfe in Bayern der gesetzlichen Krankenkassen hat eine zentrale Online-Plattform für die Selbsthilfeförderung geschaffen. Unter der Adresse www.gkv-selbsthilfefoerderung-by.de finden Selbsthilfegruppen, Selbsthilfekontaktstellen und Selbsthilfeorganisationen gebündelte Informationen, teilten die Kassen am Freitag mit.

Bislang stellten die einzelnen Krankenkassen auf ihren eigenen Webseiten Informationen zur Selbsthilfeförderung bereit. Mit der neuen Plattform gebe es nun eine einheitliche und zentrale Anlaufstelle. Damit werde der Zugang zur Selbsthilfeförderung in Bayern so einfach und barrierefrei wie möglich gestaltet, hieß es. Die Webseite biete eine umfassende Übersicht über Fördermöglichkeiten, Antragsformulare zum Download, eine Liste der Ansprechpersonen, Verlinkungen zu den jeweiligen Krankenkassenseiten für weiterführende Informationen sowie Jahresberichte und Förderbeträge.

16,5 Millionen Euro für Selbsthilfe

Zur GKV-Fördergemeinschaft Selbsthilfe in Bayern gehören die AOK Bayern, der BKK Landesverband Bayern, der Verband der Ersatzkassen (vdek), die IKK classic, die Knappschaft und die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau. Für das Jahr 2026 stellen die Krankenkassen und ihre Verbände nach eigenen Angaben den Selbsthilfegruppen, Selbsthilfekontaktstellen und -organisationen in Bayern mehr als 16,5 Millionen Euro zur Verfügung.