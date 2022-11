Nürnberg (epd). Mit einem Ehrenamtstag will die bayerische evangelische Landeskirche (ELKB) das Engagement von Ehrenamtlichen würdigen und stärken. Im Rahmen der Veranstaltung "Frischekick" im oberbayerischen Weilheim wird am 3. Dezember auch der diesjährige Ehrenamtspreis der bayerischen Landeskirche verliehen, teilte das Amt für Gemeindedienst der Landeskirche am Donnerstag in Nürnberg mit. Mit dem Preis wird in jedem der sechs bayerischen Kirchenkreise die Initiative einer evangelischen Kirchengemeinde prämiert.

Am Ehrenamtstag soll es ab 9 Uhr 30 im Gymnasium Weilheim Workshops und Gespräche geben, unter anderem mit Regionalbischof Christian Kopp, der Präsidentin der Landessynode Annekathrin Preidel, Dekan Jörg Hammerbacher und dem Fachbeirat Ehrenamt der bayerischen Landeskirche. Die Veranstaltung im Kirchenkreis München soll das Thema Ehrenamt einen Tag lang in den Mittelpunkt stellen und würdigen, hieß es weiter. Die mit dem Preis ausgezeichneten Ideen sollen an andere Ehrenamtliche weitergegeben werden.

Um 15 Uhr 45 wird der Ehrenamtspreis im Rahmen eines Gottesdienstes in der Aula des Gymnasiums Weilheim vergeben. "Besonders inspirierende Projekte", die zeigten, wie Kirche Menschen ihr Leben lang begleitet, seien in diesem Jahr ausgezeichnet worden, hieß es in einer Mitteilung der Landeskirche. Die Ehrenamtspreise werden seit zwölf Jahren vergeben.

Der Ehrenamtstag richtet sich an Ehrenamtliche aus dem Dekanat Weilheim, dem Kirchenkreis München und Oberbayern und aus der ganzen Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Im Jahr 2021 haben sich nach Angaben der Landeskirche 140.000 Frauen und Männer ehrenamtlich in den 1.536 Kirchengemeinden der ELKB engagiert.