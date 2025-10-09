München (epd). Die Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit feiert in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen. Die Landeszentrale sei eine feste Stütze der Demokratie, sagte Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) am Mittwoch. "Sie macht immer wieder bewusst, wie demokratische Prozesse funktionieren und dass sie auch Angriffen ausgesetzt sein können." Gerade junge Menschen würden ermutigt, das demokratische Erbe zu bewahren und zugleich weiterzuentwickeln. "So bleibt unsere Demokratie lebendig, stark und zukunftsfähig", sagte Stolz.

Der Direktor der Landeszentrale, Rupert Grübl, sagte, dass die Demokratie vom Mitmachen lebe. Politische Bildung sei daher die Grundlage für eine offene, informierte und widerstandsfähige Gesellschaft. Die Einrichtung wurde 1955 als "Bayerische Landeszentrale für Heimatdienst" gegründet und engagiert sich seitdem für die Vermittlung politischer Bildung, demokratischer Werte und gesellschaftlicher Teilhabe im Freistaat. Dazu bietet sie Informationsmaterialien, Veranstaltungen, Projekte, Ausstellungen sowie Initiativen an Schulen, Universitäten und in der Erwachsenenbildung. Die Landeszentrale ist eine der zentralen Institutionen der politischen Bildung in Bayern.