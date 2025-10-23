München (epd). Ausschließlich Autorinnen stehen kommenden Dienstag (28. Oktober) auf der Shortlist für den Bayerischen Buchpreis. Für die Kategorie Belletristik sind die Romane "Die Holländerinnen" von Dorothee Elmiger, "Muttermale" von Dagmar Leupold und "Einen Vulkan besteigen" von Annette Pehnt nominiert, wie der Landesverband des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels am Donnerstag mitteilte. In der Kategorie Sachbuch konkurrieren Heike Geßler mit "Verzweiflungen", Martina Heßler mit "Sisyphos im Maschinenraum" und Verene Lueken mit "Alte Frauen".

Die Jury debattiert am 28. Oktober vor Publikum und in Anwesenheit der Nominierten eine Stunde lang über diese sechs Bücher und entscheidet live über die beiden Preisträgerinnen. Beide Kategorien sind mit 10.000 Euro dotiert. In der Jury sitzen Andreas Platthaus von der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", Cornelius Pollmer von der "Zeit" sowie Marie Schoeß vom Bayerischen Rundfunk (BR). An diesem Abend wird außerdem der Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidneten Markus Söder (CSU) an den Entertainer und Bestseller-Autor Hape Kerkeling übergeben.

Der Publikumspreis des Radiosenders Bayern 2 ist die vierte Auszeichnung, die am 28. Oktober in der Allerheiligen Hofkirche in München vergeben wird. Die Leserinnen und Leser konnten in den vergangenen Wochen online über die Preisträgerin oder den Preisträger abstimmen. Nominiert waren der Roman "Halbinsel" von Kristine Bilkau, "Pi mal Daumen" von Alina Bronsky, "Mama, bitte lern Deutsch" von Tahsim Durgun, "Wackelkontakt" von Wolfgang Haas und "Für Polina" von Takis Würger.