Amberg, Schweinfurt (epd). Angebote, die dabei helfen, dass Menschen mit Demenz und ihre An- und Zugehörigen am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, können Mittel des Bayerischen Demenzfonds erhalten. Bis zum 31. Dezember können Ideen aus ganz Bayern eingereicht werden, teilte das Bayerische Landesamt für Pflege mit. Neben kulturellen Ansätzen seien auch Angebote im sportlichen oder musischen Bereich sowie in der Natur oder über digitale Kanäle möglich. Vorrangig gefördert würden Ansätze, die das Miteinander von Menschen mit und ohne Demenz in den Blick nehmen sowie von bürgerschaftlichem Engagement getragen seien.

Ein Beispiel für ein solches Projekt sei "Kunst erleben mit Demenz" im Museum Georg Schäfer in Schweinfurt, so die Mitteilung weiter. Eine Museumspädagogin mit entsprechender fachlicher Qualifikation biete demenzsensible Führungen an und erkunde die Gemälde gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Zur Unterstützung nutze sie auch Musik und verschiedene greifbare Gegenstände. Für Menschen mit fortgeschrittener Demenz gebe es zudem einen Museumskoffer, mit dem die Pädagogin beispielsweise in Tagespflegeeinrichtungen oder ambulant betreute Wohngemeinschaften geht.

Mit bis zu 10.000 Euro können Projekte wie "Kunst erleben mit Demenz" laut Landesamt für Pflege gefördert werden. Ein interdisziplinär besetztes Expertengremium entscheide über die Anträge.