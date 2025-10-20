Nürnberg (epd). Der Bayerische Jugendring (BJR) begrüßt eine Bewerbung Münchens als Austragungsort für die Olympischen und Paralympischen Spiele im Jahr 2036, 2040 oder 2044. Dies könne eine Chance sein, ein globales Sportereignis "im Sinne von Fairness, Nachhaltigkeit und junger Teilhabe zukunftsgerichtet mitzugestalten und neu zu denken", heißt es in einer Mitteilung des BJR vom Montag. Die Unterstützung der Bewerbung sei jedoch an klare Bedingungen wie echte Jugendbeteiligung, Nachhaltigkeit und Transparenz geknüpft. "Das finale Bewerbungskonzept soll einen Jugendcheck durchlaufen, und junge Menschen müssen in allen Beratungs-, Entscheidungs- und Aufsichtsgremien vertreten sein", forderte BJR-Präsident Philipp Seitz. Von Freitag bis Sonntag hatten sich die Delegierten der bayerischen Jugendarbeit auf der 167. Vollversammlung des BJR in Nürnberg getroffen.

Als weitere Kriterien für eine Unterstützung der Bewerbung nannte der BJR unter anderem Gemeinwohl-Orientierung, die gezielte Förderung des Breitensports, kontinuierliche Investitionen in moderne Sportstätten, Klimaschutz, Transparenz bei öffentlichen Sicherheitskosten und Sponsoring-Vereinbarungen sowie Inklusion und zukunftsweisende Stadtentwicklung. "Damit könnte München zeigen, wie Olympia fair, nachhaltig und jugendgerecht gestaltet werden kann", sagte Seitz.

Die BJR-Vollversammlung beschloss außerdem, zur Kommunalwahl 2026 in Bayern wieder eine U18-Wahl zu veranstalten. Diese soll laut Mitteilung "die Sichtbarkeit der Kinder- und Jugendarbeit vor Ort erhöhen und die Rolle der Jugendverbände und Jugendringe als wichtige Akteure der Demokratie-Bildung unterstreichen". Weitere Beschlüsse der Delegierten betrafen die Freistellung von der Arbeit für ehrenamtlich Engagierte, die Aufnahme der bayerischen Jugendbildungsstätten als förderfähige Einrichtungen in das Bildungs- und Betreuungssondervermögen sowie den Kampf gegen einen erstarkenden Antifeminismus in der Gesellschaft.