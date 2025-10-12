München (epd). Bei einer Gala in der Münchner BMW Welt sind am Samstagabend herausragende Sportlerinnen und Sportler mit dem Bayerischen Sportpreis 2025 ausgezeichnet worden. Ministerpräsident Markus Söder und Sportminister Joachim Herrmann (beide CSU) ehrten unter anderem Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß, Box-Weltmeisterin Christina "Tina" Rupprecht und Ex-Schiedsrichter Felix Brych für ihre besonderen Leistungen.

Den persönlichen Preis des Ministerpräsidenten erhielt Karl-Heinz Rummenigge für seine Verdienste als Spieler, Funktionär und prägende Persönlichkeit des deutschen Fußballs. Der Preis als "Herausragender Nachwuchssportler" ging an den Nürnberger Tennisspieler Justin Engel, der als erster Spieler seines Jahrgangs ein ATP-Match gewann, und der "Jetzt-erst-recht-Preis" an Rollstuhlrugby-Spieler Moritz Brückner, der nach einem Unfall den Weg in den Leistungssport fand.

Das Frauenfußballteam des FC Bayern München wurde nach dem Gewinn von Meisterschaft und DFB-Pokal als "Botschafter des Bayerischen Sports" geehrt. Der Bayerische Landes-Sportverband bekam den Preis für seine "Herausragende Förderung des Sports" - pünktlich zum 80-jährigen Bestehen des Verbands.

Zu den Laudatoren des Abends gehörten Magdalena Holzer, Karin Thaler, Thomas Hitzlsperger, Julia Simic, Regina Halmich und Paralympics-Sieger Josia Topf. "Sport verbindet über gemeinsame Werte und lehrt, mit Siegen wie mit Niederlagen umzugehen", betonte Sportminister Herrmann bei der Preisverleihung.