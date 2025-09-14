München (epd). Bayern investiert verstärkt in Pflegeangebote und hat im laufenden Förderjahr 2025 bereits 22 Projekte mit rund 45 Millionen Euro unterstützt. Wie Gesundheits- und Pflegeministerin Judith Gerlach (CSU) am Sonntag mitteilte, konnten dabei insgesamt 1.181 neue Pflegeplätze entstehen - darunter auch erstmals seit 2020 wieder Nachtpflegeplätze.

Gefördert wurden unter anderem 30 Kurzzeitpflegeplätze, 81 Plätze in ambulant betreuten Wohngemeinschaften, 12 Pflegeplätze für Kinder und Jugendliche mit Behinderung, 224 Tagespflegeplätze, zwei Nachtpflegeplätze sowie 832 Dauerpflegeplätze. Zudem wurden zwei Begegnungsstätten bezuschusst.

"Mit unserem Förderprogramm tragen wir zu einer modernen und zukunftsfähigen pflegerischen Versorgungsstruktur bei", sagte Gerlach. Besonders wichtig sei die Nachtpflege, die pflegende Angehörige gezielt entlaste, indem sie die Betreuung während der Nacht übernimmt.

Das Förderprogramm "PflegesoNah" besteht seit 2020. In den vergangenen fünf Jahren wurden nach Ministeriumsangaben knapp 350 Millionen Euro eingesetzt, um insgesamt 7.361 Pflegeplätze zu schaffen oder zu modernisieren. Zuständig für die Umsetzung und Prüfung der Förderanträge ist das Bayerische Landesamt für Pflege in Amberg.