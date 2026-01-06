München (epd). Innovative Pflegeprojekte zum Thema Demenz können sich ab sofort für den Bayerischen Demenzpreis 2026 bewerben. Gesucht würden Projekte, die "den Bewusstseinswandel in der Gesellschaft im Umgang mit dem Thema Demenz unterstützen", die Lebensbedingungen und die Lebensqualität der Betroffenen und ihrer Angehörigen verbessern und zu mehr Teilhabemöglichkeiten am gesellschaftlichen Leben beitragen, teilte das bayerische Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Der Preis wird dieses Jahr zum siebten Mal verliehen. Die Preisverleihung findet voraussichtlich am 13. Oktober 2026 in München statt.

Rund 270.000 Menschen mit Demenz leben aktuell in Bayern

Bewerben könnten sich Träger von Projekten wie Kommunen, Schulen, Vereine, Organisationen und Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens, Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie Unternehmen, hieß es weiter. Die Projekte müssen in Bayern entwickelt worden sein und zudem zum Zeitpunkt der Bewerbung dort seit mindestens sechs Monaten erfolgreich umgesetzt werden. Eine Bewerbung ist noch bis zum 31. März 2026 möglich. Der erste Preis ist mit 5.000 Euro, der zweite mit 3.000 Euro und der dritte mit 1.000 Euro dotiert.

Derzeit lebten rund 270.000 Menschen mit Demenz in Bayern, sagte Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) laut Mitteilung. Aufgrund der alternden Gesellschaft werde diese Zahl bis 2040 voraussichtlich auf über 380.000 Betroffene ansteigen. "Es ist mein Ziel, Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen in die Mitte der Gesellschaft zu bringen", sagte Gerlach. Die mit dem Demenzpreis ausgezeichneten Projekte hätten eine Vorbildfunktion für ganz Bayern und sollten zum Nachmachen animieren.