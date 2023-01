München (epd). Die staatliche Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim errichtet in München-Perlach bis 2027 rund 320 Wohnungen in einer sechsgeschossigen Blockrandbebauung sowie einem 15-geschossigen Hochpunkt. Die Wohnungen werden Teil des neuen Wohnviertels "Alexisquartier" mit rund 1.300 Wohneinheiten, teilte das bayerische Bauministerium am Sonntag mit. Der Bau soll 2024 beginnen.

Etwa 235 Wohnungen entstehen im Rahmen der Einkommensorientierten Förderung, bei der bedürftige Mieter einen einkommensabhängigen Zuschuss zur Miete erhalten. Mehr als 80 Wohnungen sollen nach dem München Modell realisiert werden, das Menschen unterstützt, die zu viel verdienen, um eine Sozialwohnung zu bekommen, sich die Münchener Wohnungspreise aber nicht leisten können. In dem neuen Stadtquartier entstehen laut Mitteilung auch Einkaufsmöglichkeiten sowie eine soziale Infrastruktur durch Kindertagesstätten und einen Jugendtreff.

Die staatliche Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim GmbH hat sich nach eigenen Angaben zur Aufgabe gemacht, bayernweit preisgünstigen Wohnraum in Gebieten mit erhöhtem Wohnungsbedarf zu schaffen. Seit dem Gründungsjahr 2018 hat BayernHeim demnach über 4.500 Wohnungen auf den Weg gebracht und 234 Wohnungen vermietet. Aktuell befinden sich 806 Wohnungen im Bau.