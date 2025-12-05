München (epd). Neue Regionalzüge und S-Bahnen sollen in Bayern künftig an einem weiß-blauen Rautenmuster erkennbar sein. Das einheitliche Erscheinungsbild im Stil der bayerischen Staatsflagge soll ab Ende 2028 nach und nach vermehrt auf bayerischen Schienen zu sehen sein, wie die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) am Freitag in München mitteilte. Zunächst komme das neue Design bei der Münchner S-Bahn zum Einsatz. Anfang der 2030er-Jahre seien dann erste Regionalzüge zwischen Aschaffenburg und Berchtesgaden an der Reihe.

Von der Neugestaltung verspricht sich die BEG, die ein Unternehmen des Freistaats Bayern ist, einen höheren Wiedererkennungswert sowie eine barrierefreie Orientierung durch einen starken Hell-Dunkel-Kontrast, heißt es weiter. Bislang fahren die Nahverkehrszüge in Bayern im Design der jeweiligen Eisenbahnverkehrsunternehmen. Bestehende Fahrzeuge würden aber nicht umgestaltet. Den neuen Look sollen auch Fahrkartenautomaten, Reisezentren und Kundencenter erhalten.