Gemeinsam Grenzen überwinden

Landeskirche eröffnet Fastenaktion in Selb mit tschechischer Partnerkirche

Der Wunsch nach Frieden wurde zur Eröffnung der Fastenaktion der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern laut und deutlich. Partner ist in diesem Jahr die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder in Tschechien.