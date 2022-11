Bayreuth, Hannover (epd). Zwei bayerische Pfarrer stehen auf den Plätzen eins und zwei beim Predigtpreis der Männerarbeit der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) für das Jahr 2021. Den ersten Preis erhält Christoph Maser aus Bayreuth, den zweiten Herbert Sperber aus Neuburg an der Donau. Auf den dritten Platz kommt Bettina von Kienle aus Villingen-Schwenningen, teilte das Evangelische Zentrum Frauen und Männer am Donnerstag in Hannover mit.

Maser habe "in seiner Predigt gezeigt, wie ein Mann sehr authentisch mit dem Bibeltext ringt", begründete Martin Rosowski, Geschäftsführer des Zentrums, die Vergabe des ersten Preises. Mit der Beschreibung seines innigen Verhältnisses zu seinem Vater habe Sperber den zweiten Platz verdient. Von Kienle habe mit einem "knappen, punktgenauen und sehr ernsten Text über den Suizid eines sterbenskranken Mannes" den dritten Platz errungen.

Wegen der Corona-Pandemie war die jährliche Vergabe des Predigtpreises verschoben worden. Die drei Plätze sind mit 400, 300 und 200 Euro dotiert. Am 6. Dezember erhalten die Preisträger und die Preisträgerin ihre Auszeichnungen in der Michaeliskirche Hildesheim.