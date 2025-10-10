Pfeffenhausen (epd). "Frieden braucht Mut" lautet das Motto des Kirchweihsonntags der Landkreis-SPD am 19. Oktober im niederbayerischen Pfeffenhausen. Besonderer Gast der Veranstaltung sei der frühere Landesbischof und Vorsitzende des Weltkirchenrats, Heinrich Bedford-Strohm, teilte die Landtagsabgeordnete Ruth Müller (SPD) am Freitag mit. Gemeinsam wollten sie über die Frage sprechen, wie Frieden in einer zerrissenen Welt möglich bleibe und was jede und jeder Einzelne dazu beitragen könne.

Bedford-Strohm war bis 2023 bayerischer evangelischer Landesbischof und bis 2021 Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Seit 2022 ist er Vorsitzender des Zentralausschusses des Ökumenischen Rats der Kirchen (ÖRK) und vertritt damit rund 580 Millionen Christinnen und Christen weltweit. Er habe aus diesen Funktionen heraus nicht nur einen theologischen Blick auf den Frieden in der Welt, sondern auch aus einer täglichen Praxis heraus, hieß es.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Frieden und Sicherheit", die die Sozialdemokraten im Landkreis Landshut seit Anfang des Jahres durchführen, solle nach den sicherheitspolitischen Gesprächen der Fokus auf das Thema Frieden gerichtet werden. "Frieden beginnt nicht nur zwischen Staaten, sondern auch im Miteinander von Menschen. Mut heißt, Brücken zu bauen, wo andere Mauern errichten", sagte Ruth Müller, die auch Mitglied der bayerischen Landessynode, dem evangelischen Kirchenparlament, ist. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr im Bürgersaal BC 73.