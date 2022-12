Nürtingen, München (epd). Der bayerische evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm plädiert für eine intensive regionale Zusammenarbeit von Kirchengemeinden. Alle Erwartungen der Menschen an einem einzigen Ort zu erfüllen, sei nicht mehr zu leisten, sagte er am Mittwochabend bei einem Gastvortrag in der Evangelischen Stadtkirche St. Laurentius in Nürtingen (Kreis Esslingen). Während vor 70 Jahren klar gewesen sei, dass ein Gottesdienstbesuch nur in der klassischen Form am Sonntagmorgen möglich sei, habe sich die Lage heute komplett verändert.

Bedford-Strohm sagte, es brauche etwa für Menschen, die am Sonntag in die Berge wollten, einen Gottesdienst am Samstagabend. Der Gottesdienst am Sonntagmorgen sei für die Bruncher zu früh, sie wollten einmal in der Woche mit der Familie gemütlich frühstücken. Zum Gottesdienst um 11 Uhr in anderem Format gehöre für sie auch ein Krabbelgottesdienst für die Kleinen, ein Minigottesdienst für die Drei- bis Sechsjährigen und ein klassischer Kindergottesdienst für die Älteren. Um 17 Uhr brauche es einen Jugendgottesdienst mit Band und Lightshow und so weiter.

Wer so ein Angebot alleine machen wolle, werde schon am Sonntagmittag völlig erschöpft sein, sagte Bedford-Strohm. Die einzige Möglichkeit sei die regionale Zusammenarbeit, bei der sich verschiedene kirchliche Angebote an nahegelegenen Orten ergänzen.