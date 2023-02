München (epd). Mit einem Benefizkonzert im Münchner Liebfrauendom werden am 4. März Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien gesammelt. Das Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr sowie Domorganist Ruben Sturm spielen unter anderem Werke von Cesar Franck, Anton Bruckner und Antonin Dvorak, teilte das Erzbistum München am Freitag mit. Der Eintritt für das Benefizkonzert ist frei.

Mit den Spenden wird eine Hilfsaktion des Rotary Clubs München-Schwabing unterstützt. Die Gelder sollen laut Mitteilung unter anderem für die Errichtung von Containerschulen im Erdbebengebiet und für den Transport von Hilfsgütern aus München in die Türkei genutzt werden. Ferner würden mit den Spenden über den Malteser Hilfsdienst auch Hilfsprojekte in Syrien unterstützt. Das Benefizkonzert wird auf der Homepage des Erzbistums live übertragen. Spenden können auch per Überweisung getätigt werden.

Angesichts der schweren Erdbeben ruft zudem die Deutsche Bischofskonferenz für den zweiten Fastensonntag zu einer Sonderkollekte in allen katholischen Gottesdiensten am 4. und 5. März auf. Mit den Einnahmen sollen die Hilfsmaßnahmen für die Opfer der Katastrophe fortgeführt und verstärkt werden. Die gesammelten Gelder sollen den katholischen Hilfsorganisationen, die in der Region tätig sind, zur Verfügung gestellt werden, vor allem Caritas International.

Die Erzdiözese München und Freising hatte nach eigenen Angaben die Menschen in den betroffenen Gebieten bereits mit einer Spende von 280.000 Euro unterstützt. Das Geld komme über Caritas International sowie die Malteser direkt den Opfern zugute. So würden Notunterkünfte im Erdbebengebiet errichtet, warme Kleidung und Decken verteilt und die medizinische Versorgung unterstützt.