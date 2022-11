Augsburg (epd). Die Israelitische Kultusgemeinde Schwaben-Augsburg und das Jüdische Museum Augsburg veranstalten am 27. November ab 15 Uhr ein Benefizkonzert für Geflüchtete aus der Ukraine. Von dem gesammelten Geld sollen die neu Angekommenen mit dem Nötigsten ausgestattet werden, teilte das Museum am Freitag mit. Die Israelitische Kultusgemeinde habe in den vergangenen Monaten zahlreiche Familien aus der Ukraine aufgenommen und betreue sie.

Das "Duo Nefesch" werde im Festsaal der Großen Synagoge bekannte jiddische und ukrainische Lieder aufführen, so die Mitteilung weiter. Es besteht aus Marjan und Olga Abramovitsch und ist als Projekt aus der IKG Schwaben-Augsburg hervorgegangen. Der aus Kiew stammende Sänger Marjan Abramovitsch tritt seit 2005 mit jiddischem und ukrainischem Liedgut und Witzen auf. Dabei wird er von der Pianistin Olga Abramovitsch, Preisträgerin internationaler Festivals, musikalisch begleitet.