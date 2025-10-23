München (epd). Den Bayerischen Kunstpreis 2025 in der Kategorie Innovation erhält das Bergson Kunstkraftwerk München. Dieses sei "jung, kühn und brillant - hier wird der Kreativität richtig Dampf gemacht", sagte Kunstminister Markus Blume (CSU) bei der Bekanntgabe am Donnerstag in München. Der Kunstpreis wird heuer erstmalig verliehen - in acht Kategorien - und ist mit jeweils 10.000 Euro dotiert.

Das Bergson in München-Aubing logiert in einem ehemaligen, denkmalgeschützten Heizkraftwerk. Nach Sanierungen und Neubauten eröffnete es 2024 als privatwirtschaftlich getragenes Kulturzentrum. Laut Blume verschmelzen darin "industrielle Vergangenheit, architektonische Innovation und künstlerische Vielfalt zu einem visionären Ort, der die Münchner Kulturszene elektrisiert". Der Festakt zur Preisverleihung am 18. November findet selbst im Bergson statt.

Die weiteren Kategorien des Kunstpreises neben "Innovation" sind: Ausstellung, Stimme, Kreatives Schaffen, Programm, Kulturbotschafter, Performance und Besonderer Ort. Verliehen wird die Auszeichnung vom Kunstminister auf Empfehlungen einer Jury. Hinzu kommt der undotierte Ehrenpreis des bayerischen Ministerpräsidenten.

Zum Bergson gehören ein Konzertsaal und eigene Ensembles - Orchester, Chor und Bigband. Neben Konzerten finden im Haus auch Ausstellungen, Performances und gesellschaftliche Veranstaltungen statt.