Landshut (epd). 550 Jahre Landshuter Hochzeit und 500 Jahre Hochzeit Martin Luthers mit Katharina von Bora: Im Reformationsgottesdienst am 31. Oktober um 19 Uhr in der Christuskirche Landshut werden gleich zwei Jubiläen gefeiert. Vor 500 Jahren heiratete der ehemalige Mönch und Reformator Martin Luther im sächsischen Wittenberg die adelige Katharina von Bora, die zuvor aus einem Kloster geflohen war. "Skandalumwitterter" hätte eine Hochzeit kaum sein können, teilte das evangelische Dekanat Landshut am Freitag mit. Trotzdem sei es eine glückliche Ehe geworden, auch wenn Martin Luther sich laut Überlieferung erst daran gewöhnen musste, morgens "neben einem Paar Zöpfen" aufzuwachen.

50 Jahre zuvor fand in Landshut die Hochzeit zwischen dem Landshuter Herzogssohn Georg und der polnischen Königstochter Hedwig statt. Während die Hochzeit Luthers wie ein Fanal in eine neue Zeit gewirkt habe, könne die Landshuter Hochzeit als ein letztes Aufbäumen der alten Mächte des Mittelalters gedeutet werden, hieß es.

Musikalisch stünden beide Feste in einer Kontinuität der mittelalterlichen Musik. Deshalb werde die bekannte Musikgruppe der Landshuter Hochzeit, der Chor der Reisigen, unter Leitung von Achim Schober mit geistlichen Liedern beim Festgottesdienst mitwirken. Die musikalische Koordination liegt bei Kirchenmusikdirektor Volker Gloßner. Predigt und Liturgie übernimmt laut Mitteilung die Landshuter Dekanin Nina Lubomierski.