München, Bamberg (epd). Die Bestseller-Autorin Tanja Kinkel ("Die Puppenspieler") erhält den neu geschaffenen Bayerischen Kunstpreis. Sie werde für ihr literarisches Schaffen geehrt, das weit über Bayern hinaus wirke, sagte Kunstminister Markus Blume (CSU) am Freitag laut Mitteilung. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird ihr am 18. November in München überreicht.

"Kinkels Romane brechen Rekorde und ziehen Millionen in ihren Bann", sagte Blume weiter. Ihre Bücher eröffneten Welten - von der Gründung Roms bis zum Erwachen der deutschen Demokratie 1848, wie es ihr jüngster Roman "Im Wind der Freiheit" eindrucksvoll zeige. "Sie vereint präzise Recherche, erzählerische Tiefe und ein unverwechselbares Gespür für Themen."

Kinkel wurde 1969 in Bamberg geboren. Sie studierte Germanistik sowie Theater- und Kommunikationswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Kinkel ist unter anderem Mitglied im Deutschen PEN, Präsidentin der Internationalen Feuchtwanger Gesellschaft Los Angeles und Trägerin des Bayerischen Verdienstordens. Kinkel hat bislang 24 Romane veröffentlicht, die weltweit über acht Millionen Mal verkauft und vielfach ausgezeichnet wurden.