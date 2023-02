München (epd). Damit Eltern ihren Neugeborenen einen noch besseren Start ins Leben bieten können, wird das in Bayern gestartete Pilotprojekt "U0" nun bundesweit von den Betriebskrankenkassen (BKK) angeboten. Angelehnt an die Früherkennungsuntersuchungen für Kinder würden Eltern bereits vor der Geburt beraten, wie sie die Gesundheit ihrer Neugeborenen bestmöglich schützen und fördern könnten, teilte das bayerische Gesundheitsministerium am Sonntag in München mit.

Dabei würden Themen wie Stillen, Impfungen, Neugeborenen-Screening und Unfallschutz besprochen. Zudem soll es etwa auch um eine optimale Schlafumgebung und Hilfsangebote bei Schwierigkeiten in den ersten Lebensmonaten gehen. Rund 50 Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte bieten den Angaben zufolge die "U0-Beratung" bereits an und hätten rund 500 Elterngespräche geführt.

Das Pilotprojekt des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) sei gemeinsam mit den bayerischen Landesverbänden des BVKJ (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte) und des BVF (Berufsverband der Frauenärzte) sowie Paednetz Bayern entstanden. Um zu erfassen, ob die Beratung für die Familien hilfreich ist, wird das bayerische Projekt vom LGL auch mit einer Studie begleitet. Detaillierte Studienergebnisse sollen bis Ende des Jahres vorliegen.