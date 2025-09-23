Würzburg, Hamburg (epd). Das Medienhaus "Bibel TV" feiert zu seinem 23. Geburtstag einen Dankgottesdienst im Würzburger Kiliansdom. Der ökumenische Gottesdienst mit dem Würzburger Bischof Franz Jung und dem US-Pastor Bayless Conley findet am kommenden Samstag (27. September) um 14 Uhr statt, teilte das Medienhaus am Dienstag mit. Er wird live auf Bibel TV übertragen und anschließend in der Mediathek abrufbar sein.

Das Bistum Würzburg sei ein langjähriger Partner von Bibel TV, der Sender übertrage regelmäßig Messen aus dem Kiliansdom, hieß es in der Mitteilung weiter. Pastor Bayless Conley sei Pastor einer Gemeinde in Kalifornien sowie TV-Prediger. Seine Predigtreihe "Antworten mit Bayless Conley" sei auf Bibel TV zu sehen.

Bibel TV ist ein christliches Medienhaus mit Sitz in Hamburg. Neben dem 24-stündigen Fernsehprogramm und einem Programmheft gehören nach eigenen Angaben eine Mediathek und verschiedene Apps und Social Media-Kanäle zum Angebot der Medienplattform. Zu den 16 Gesellschaftern der gemeinnützigen GmbH gehören laut Mitteilung die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland mit jeweils 12,75 Prozent der Anteile.