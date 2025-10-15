Augsburg (epd). Die Evangelische Diakonissenanstalt Augsburg hat sich laut dem bayerischen Landesbischof Christian Kopp in ihrer 170-jährigen Geschichte zu einer bayernweiten Marke entwickelt. "Was wurde hier für Segen verteilt in diesen 170 Jahren. Wie wurde hier über 170 Jahre von Gottes Liebe geredet und konsequent gehandelt. Reden und Handeln - das zeichnet Diakonissen aus", sagte Kopp in seiner Festpredigt am Mittwoch in Augsburg in der Mutterhauskirche laut Manuskript. Er sei allen Diakonissen unendlich dankbar, weil sie "so Wichtiges, so Gutes getan haben".

In seiner Predigt ging Landesbischof Kopp auch auf die Anfänge der Diakonissenanstalt ein: "Die Gründungsgeschichte ist berührend. Eigentlich zu schön, um wahr zu sein." Kirchenrat August Krauß habe die Idee gehabt, für die sozialen Probleme aufgrund der fortschreitenden Industrialisierung Diakonissen nach Augsburg zu holen, vor allem für die Kranken- und Altenpflege. Die erste Diakonisse war Julie Hörner, die am 15. Oktober 1855 nach Augsburg kam. "Aus diesem kleinen Anfang ist dieses große Diakoniewerk gewachsen", sagte Kopp.

Der Rektor der Diakonissenanstalt, Jens Colditz, sagte in seiner Begrüßung, dass man mit großem Respekt auf das Werk blicke, das die Diakonissen über Generationen hinweg weiterentwickelt hätten. "Unsere Verantwortung heute liegt darin, das Diako auf diesem Fundament innovativ in die Zukunft zu führen", sagte er. "Wir sind ein Ort, an dem menschliche Qualitäten gepflegt werden wie Sorge um andere, Selbstbestimmung in Krankheit und Alter, Persönlichkeitsentwicklung durch Bildung, Gastfreundschaft und Herzensbildung."

Die ersten Diakonissen rund um Julie Hörner pflegten kranke und bettlägerige Menschen. Seit 1893 befindet sich die Diakonissenanstalt auf dem Gelände zwischen Frölichstrasse und Prinzregentenstrasse. Mehr als 900 Diakonissen haben dort laut Diako-Angaben ihre geistliche Heimat gefunden. Heute leben noch 14 Diakonissen im Mutterhaus. Die Diakonissen verpflichten sich zur Ehelosigkeit, zum Tragen der Tracht mit weißen Hauben und silbernem Kreuz und zum gemeinsamen Besitz. Das Diako Augsburg ist ein christliches Sozialunternehmen mit heute rund 700 Mitarbeitenden und bietet ein Leistungsspektrum für Gesundheit, Bildung und Pflege.