München (epd). Das Erntedankfest ist für den bayerischen Landesbischof Christian Kopp ein Aufruf zu einem verantwortlichen Lebensstil. "Wir erleben, wie Dürre, Hitze und Fluten die Ernten bedrohen", sagte der evangelische Theologe in seiner am Mittwoch veröffentlichten Botschaft zum Erntedankfest (5. Oktober). "Die Klimakrise ist kein Problem irgendwo, sondern eine unmittelbare Herausforderung für unser tägliches Brot." Beim Erntedankfest gehe es daher um weniger Verschwendung, mehr Gerechtigkeit und einen verantwortlichen Lebensstil.

Das Erntedankfest sei Ausdruck einer Haltung, die Dankbarkeit mit Verantwortung verbinde, sagte Kopp weiter. "Wer Gott für die Gaben der Erde dankt, kann nicht gleichzeitig ihre Zerstörung in Kauf nehmen. Wir sind aufgerufen, die Schöpfung zu bewahren - klar in der Wahrheit, fest in der Liebe." Das Erntedankfest gehört zu den ältesten christlichen Traditionen. In vielen Gemeinden wird es mit geschmückten Altären, festlichen Gottesdiensten und gemeinschaftlichen Feiern begangen. Im Mittelpunkt steht die Dankbarkeit für die Früchte der Erde und die Erinnerung daran, dass Nahrung und Leben nicht selbstverständlich sind.