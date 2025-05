Nürnberg (epd). Unter dem Leitwort "Dank für 80 Jahre Frieden - Bitte um Frieden" steht ein zentraler Gottesdienst am 8. Mai (12 Uhr) in der Nürnberger Sebalduskirche. Man werde an das Ende von Krieg und Diktatur erinnern und den Blick auf Gegenwart und Zukunft richten, teilte das evangelische Dekanat Nürnberg am Mittwoch mit. Am 8. Mai 2025 jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland zum 80. Mal. Zu dem Gottesdienst laden der Stadtrat, der Rat der Religionen sowie die evangelischen und katholischen Stadtdekanate ein. Die Festpredigt hält Landesbischof Christian Kopp.

Aus Nürnbergs Partnerstädten wirken der Bürgermeister der ukrainischen Stadt Charkiw, Ihor Oleksandrowytsch Terechow, und Christiane Dinges-Amiel, stellvertretende Bürgermeisterin der französischen Stadt Nizza, mit. Mit Oberbürgermeister Marcus König (CSU) würden sie den Festtag "als sichtbares Zeichen europäischer Verbundenheit und als eindrücklichen Friedensappell in einer Zeit globaler Spannungen" gestalten, heißt es in der Mitteilung. Die Kollekte des Gottesdienstes kommt dem Partnerschaftsverein Charkiw-Nürnberg zugute.

Die evangelische Ratskirche St. Sebald ist Mitglied der weltweiten Nagelkreuzgemeinschaft, die sich für Erinnerung, Versöhnung und Frieden einsetzt. Derzeit ist dort auch eine Fotoausstellung zu Zerstörung und Wiederaufbau der Kirche zu sehen. Von Donnerstag bis Sonntag finden Sonderführungen zur Zerstörung und Wiederaufbau der Sebalduskirche statt.