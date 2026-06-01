Aachen, München (epd). Laut einer Studie der Universität Kassel hat es in Einrichtungen und Einsatzorten der Ordensgemeinschaft der Salvatorianer seit 1945 mindestens 139 Fälle von Missbrauch gegeben. Bislang seien 55 Betroffene bekannt, die allermeisten davon aus Nordrhein-Westfalen, erklärte ein Forschungsteam der Hochschule am Montag bei der Vorlage eines Zwischenberichts. Der deutsche Hauptsitz der Salvatorianer befindet sich in München. Neben den Salvatorianern hat auch der in Aachen ansässige Orden der Armen Brüder des heiligen Franziskus die Studie in Auftrag gegeben.

Bei den Fällen handelt es sich laut Studie nicht nur um sexualisierte Gewalt, sondern auch um psychischen und geistlichen Machtmissbrauch. Die allermeisten Missbrauchsfälle hätten sich in den 1950er-, 1960er- und 1970er-Jahren ereignet, berichtete die Professorin für Rechtspsychologie der Universität Kassel, Julia Sauter. Doch seien durch die Auswertung der Akten und durch Interviews auch Fälle aus den vergangenen Jahrzehnten bekannt geworden. Insgesamt konnten laut Sauter 42 Personen den Delikten namentlich zugeordnet werden, darunter 33 Ordensmitglieder und neun von den Salvatorianern angestellte Personen. Für die "Armen Brüder" ist die Auswertung demnach noch nicht abgeschlossen, der Orden berichtet von elf beschuldigten Mitgliedern.

Viele Betroffene aus Nordrhein-Westfalen

Von den 55 bisher festgestellten durch den Missbrauch betroffenen Personen hatten alleine 32 im Salvator Kolleg in Hövelhof (Kreis Paderborn) gelebt, einer Einrichtung der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Seit der Gründung des Kollegs 1915 bis 2003 waren Salvatorianer an Betrieb, Erziehung und Seelsorge beteiligt. Von 1953 bis 1973 hatte der Orden auch die Trägerschaft inne. Weitere 13 Betroffene wohnten als Kinder im Hermann Josef-Haus in Kall-Urft (Kreis Euskirchen). In dem Waisenhaus waren Salvatorianer als Seelsorger für Ordensschwestern und Kinder tätig; der Orden war jedoch nie Träger der Einrichtung. Der katholische Orden wurde 1881 in Rom gegründet und zählt in Deutschland heute nur wenige Mitglieder.