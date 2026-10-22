München (epd). Der TV-Moderator und Journalist Johannes B. Kerner hat bei der Verleihung des "Blauen Panthers - TV & Streaming Award" den Ehrenpreis des bayerischen Ministerpräsidenten bekommen. Der Showmaster könne - ob Quiz, Talk oder Sport - "einfach alles", sagte Markus Söder (CSU) laut einem Bericht auf der Internetseite des Preises. Er verbinde qualitativen Anspruch mit großem Respekt, persönlicher Wertschätzung und Menschlichkeit gegenüber seinen Gesprächspartnern. Die Preisverleihung des Blauen Panthers fand am Mittwochabend in München statt.

Erst während der Show wurden die beiden Publikumspreise bekannt gegeben: Zur "Beliebtesten Social-Media-Persönlichkeit" wurde der YouTuber Marcant gewählt, der auf verschiedenen Plattformen Content gegen Rechtsextremismus erstellt. Damit baue er "ein reichweitenstarkes Gegengewicht zu Falschinformationen und demokratiefeindlichen Inhalten auf", heißt es in der Begründung. Den Publikumspreis für die beliebteste Familienshow erhielten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf für das Format "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" von Joyn/ProSieben.

Von Bergretter bis Nachkriegs-Doku

Weitere Preise gingen an die Serien "In höchster Not - Bergretter im Einsatz" (BR/ARD Mediathek), "Unfamiliar" (Netflix) und "The Summit - Der steile Weg zur Million" (Prime Video). Den Blauen Panther als besten Dokumentarfilm erhielt "Die Nacht von Paris - Terror am Stade de France" (Sky Deutschland), als bestes Dokumentationsdrama wurde der Film "Nürnberg 45 - Im Angesicht des Bösen" (ARD) geehrt.

Als beste Schauspielerin wurde Derya Akyol ausgezeichnet. Sie verleihe ihrer Figur in der Coming-of-Age-Serie "Euphorie" (RTL+) "eine bemerkenswerte Vielschichtigkeit", hieß es in der Jurybegründung. Den Panther für den besten Schauspieler erhielt Johannes Hegemann für seine "herausragende Darstellung" der Dragqueen Olivia Jones im Spielfilm "Olivia" (ZDF).