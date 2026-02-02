Nürnberg, Bayreuth, Bamberg (epd). Wie lebte eine Gemeinde in Bayern vor 150 Jahren? Was bewegte die Menschen? Antworten darauf finden sich in den evangelischen Pfarrbeschreibungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Dieser Blick in den Alltag früherer Generationen ist nun vollständig digital zugänglich, teilt die Universität Bayreuth am Montag mit. Im Rahmen eines Projekts des Instituts für Fränkische Landesgeschichte (IFLG) der Universitäten Bayreuth und Bamberg und dem Landeskirchlichen Archiv der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern seien nun auf dem Digitalisierungsportal bavarikon mehr als 300.000 Seiten aus rund 2.600 bayerischen Gemeinden online zugänglich.

"Es handelt sich hier nicht um knochentrockenes bürokratisch-administratives Material, sondern um packenden Lesestoff", sagt der Geschäftsführer des IFLG, Marcus Mühlnikel. Die Pfarrer hätten sich in ihren Berichten auch mit dem moralisch-sittlichen Zustand ihrer Gemeinden auseinandergesetzt. Das ermögliche Einblicke in die Lebensverhältnisse und Milieus der Gemeinden.

Von Bränden und Überschwemmungen

Weil die evangelischen Pfarrer ihre Berichte nach einem festen Schema verfassen mussten, ließen sich die Gemeinden über ganz Bayern hinweg gut vergleichen, heißt es in der Mitteilung. Für die Forschung und Heimatkundler sei dies ein großer Gewinn. In den Texten würde die Geschichte der Pfarreien und ihrer Kirchenbauten angesprochen, aber auch vom Familienleben und dem politischen Engagement der Bevölkerung berichtet. Auch von Unglücksfällen, Überschwemmungen oder Krankheiten schrieben die Pfarrer.

Das IFLG konzipierte und begleitete das Projekt wissenschaftlich, das Landeskirchliche Archiv stellte die Originalquellen bereit, bavarikon übernahm die Finanzierung und die technische Umsetzung, heißt es in der Mitteilung. bavarikon ist das Onlineportal des Freistaats Bayern zur Präsentation von Kunst, Kultur und Wissensschätzen von der Vor- und Frühgeschichte über Antike und Mittelalter bis hin zur Neuzeit. Auf dem Onlineportal seien über 570.000 Inhalte von mehr als 200 Kultureinrichtungen kostenlos zugänglich.