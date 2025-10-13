München, Berlin (epd). Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) soll Anfang 2026 den Vorsitz der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten (DLM) übernehmen. Nach Informationen des Evangelischen Pressedienstes (epd) haben sich die Direktorinnen und Direktoren darauf verständigt, dass BLM-Präsident Thorsten Schmiege dann neuer DLM-Vorsitzender wird. Er soll zugleich den Vorsitz der Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) der Medienanstalten übernehmen.

Ein Sprecher der Medienaufsichtsbehörden wollte sich dazu auf epd-Nachfrage in Berlin nicht äußern. Er verwies darauf, dass die Wahl eines neuen Vorsitzes im Rahmen der nächsten Gesamtkonferenz der Landesmedienanstalten geplant sei. Diese finde nach jetzigem Stand am 19. November in Berlin statt. Die Leitung von DLM und ZAK hat stets ein Direktor oder eine Direktorin inne.

Schmiege soll für zwei Jahre gewählt werden. Er würde in beiden Vorsitzämtern auf Eva Flecken folgen, die Direktorin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Sie übernahm beide Positionen Anfang 2024 und wird sie nach zwei Jahren turnusgemäß wieder abgeben.

Der 51-jährige Schmiege ist seit Oktober 2021 Präsident der BLM. Zuvor war der promovierte Jurist zwei Jahre lang Geschäftsführer der in München ansässigen Medienaufsichtsbehörde und davor ab 2017 Leiter des Referats Medienpolitik/Rundfunkrecht in der bayerischen Staatskanzlei. Den Vorsitz von DLM und ZAK hatte die BLM zuletzt in den Jahren 2016 und 2017.