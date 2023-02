München (epd). Noch bis zum 10. März können sich bayerische Lokalradio- und Regionalfernsehmacher für die Hörfunk- und Lokalfernsehpreise der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) bewerben. Die Hörfunk-Auszeichnungen werden bereits zum 36. Mal, die TV-Preise zum 32. Mal ausgelobt, teilte die BLM am Montag in München mit. Mit den Auszeichnungen würdige man die wichtige Arbeit der Lokalsender, aus den einzelnen Regionen "verlässliche Informationen" zu liefern, sagte BLM-Präsident Thorsten Schmiege.

Das BLM-Radio und der BLM-Telly werden den Angaben zufolge in den Kategorien "Aktuelle Berichterstattung", "Moderation" und "Nachwuchs" verliehen und sind jeweils mit 3.000 Euro dotiert. Ebenfalls 3.000 Euro erhalten die Preisträger in der TV-Kategorie "Sparten- und Sondersendungen" und in der Radio-Kategorie "Unterhaltung und Comedy". Der originellste lokale Werbespot wird mit 1.500 Euro prämiert. Darüber hinaus gibt es den mit 3.000 Euro dotierten "Sonderpreis der Jury" für ein herausragendes Podcast- oder On-Demand-Format.

Der Evangelische Presseverband für Bayern (EPV) und das katholische Medienhaus Sankt Michaelsbund (SMB) loben gemeinsam zum 7. Mal den mit 1.500 Euro dotierten Spezialpreis "Kultur, Medien und Kirchen" aus. Alle eingereichten Beiträge müssen zwischen 28. Januar vergangenen und 3. Februar dieses Jahres bei einem in Bayern genehmigten privaten lokalen Radio- oder TV-Programm als Erstausstrahlung gesendet worden sein.