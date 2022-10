Würzburg (epd). In einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe in Würzburg hat es in der Nacht zum Montag gebrannt. Zehn Kinder und mehrere Mitarbeiter wurden aus dem Gebäude im Stadtteil Lindleinsmühle evakuiert, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken am Montag mit. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Kurz vor 1 Uhr hatte ein Anwohner den Brand gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr eintrafen, schlugen die Flammen bereits mehrere Meter hoch aus dem dritten Stock des Hauses in der Lindleinstraße und griffen auf das Dach über, hieß es weiter. Die Feuerwehr konnte ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern und hatte den Brand gegen 2 Uhr unter Kontrolle. Die Kinder, die in der Einrichtung wohnten, wurden von Mitarbeitern in Sicherheit gebracht und anschließend auf verschiedene Einrichtungen im Stadtgebiet verteilt.

Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die Kripo Würzburg hat bereits in der Nacht die polizeilichen Ermittlungen übernommen. Die Höhe des Sachschadens dürfte laut Polizeiangaben im hohen sechsstelligen Bereich liegen.