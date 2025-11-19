Braunschweig, München (epd). Entscheidungen über die Zukunft der braunschweigischen Landeskirche stehen im Mittelpunkt bei der Herbsttagung der Synode, die an diesem Donnerstag (20. November) beginnt. Am Samstag wählen die Kirchenparlamentarier in Braunschweig eine neue Landesbischöfin oder einen Landesbischof. Zur Wahl stehen der Münchner Pfarrer Norbert Roth und die Berliner Pröpstin Christina Maria Bammel, beide 52 Jahre alt. Der bisherige Landesbischof Christoph Meyns (63) war Ende Juli nach elf Dienstjahren in den Ruhestand gegangen.

Beide Kandidierende hatten sich im Oktober in zwei Gottesdiensten im Braunschweiger Dom vorgestellt. Roth ist seit 2024 Geschäftsführender Pfarrer der Kirchengemeinde St. Matthäus in München und seit 2021 zugleich Vizepräsident der Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD). Bammel ist seit 2019 Pröpstin des Konsistoriums der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz und leitet dort die Abteilung Theologische Grundsatzfragen und Kirchliches Leben.

Zur braunschweigischen Landeskirche gehören eigenen Angaben zufolge 264 Gemeinden mit rund 270.000 Mitgliedern im Südosten Niedersachsens und im Ostharz.