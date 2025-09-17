Oberstdorf, Duderstadt (epd). Die Breitachklamm hat beste Chancen, zum "Naturwunder des Jahres 2025" gekürt zu werden. Bei der laufenden Online-Abstimmung der Heinz Sielmann Stiftung und des Deutschen Wanderverbands liegt die berühmte Klamm bei Oberstdorf (Kreis Oberallgäu) momentan mit 4.127 Stimmen hauchdünn vor der Karstquelle Blautopf in Baden-Württemberg (4.124 Stimmen), wie die Stiftung am Mittwoch in Duderstadt mitteilte.

Damit liefert sich die Schlucht in den Alpen, wo sich Felswände teils mehr als 100 Meter hoch auftürmen und das Wasser tosend durch die Enge stürzt, ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der baden-württembergischen Konkurrentin. Auf den Plätzen dahinter folgen der Wasserbaum Ockensen in Niedersachsen und die Externsteine in Nordrhein-Westfalen.

Insgesamt stehen neun Naturwunder zur Wahl, vom Dreimühlen-Wasserfall in Rheinland-Pfalz bis zu den Unesco-Buchenwäldern in Mecklenburg-Vorpommern. "Noch ist nichts entschieden", sagte Stiftungssprecher Florian Amrhein. Abgestimmt werden kann noch bis 28. September unter: www.sielmann-stiftung.de/naturwunder .