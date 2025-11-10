Ansbach (epd). Auch dieses Jahr findet in Ansbach wieder das Weihnachtsfest für einsame Menschen "Die Brücke zum Nächsten" statt. Die Feier an Heiligabend (24. Dezember) im Ansbacher Onoldiasaal startet um 18 Uhr, es gibt ein großes Buffet und ein Rahmenprogramm, teilten die Veranstalter mit. Die Teilnahme ist kostenfrei, auch ein Fahrdienst für nicht mobile Gäste wird angeboten. "Die Brücke zum Nächsten" wird von mehreren christlichen Gemeinschaften und Kirchengemeinden im Raum Ansbach veranstaltet, die über die Evangelische Allianz (EA) miteinander verbunden sind. Auch Helferinnen und Helfer für das Fest werden noch gesucht.