München (epd). Zu mehr persönlichem Einsatz für die Demokratie hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) aufgerufen. Eine wehrhafte Demokratie brauche engagierte Bürgerinnen und Bürger, "die in ihrem politischen Urteil moralisch klar und fest sind" und die Demokratie "als ihre Sache ansehen", sagte das Staatsoberhaupt laut Redemanuskript am Montag in seiner Gedächtnisvorlesung in der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München zum 80. Jahrestag der Hinrichtung von Mitgliedern der "Weißen Rose". Als erste waren die Geschwister Hans und Sophie Scholl und ihr Freund Christoph Probst am 22. Februar 1943 vom NS-Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und am selben Tag in der JVA Stadelheim hingerichtet worden. Die LMU erinnert jedes Jahr in einer Gedenkstunde an die studentische Widerstandsgruppe "Weiße Rose".

Die Demokratie sei in Deutschland in den letzten Jahren unter Druck geraten, stellte Steinmeier in seiner Rede vor Studierenden der LMU fest. Rechtspopulisten und Extremisten hätten Zulauf, Hass und Hetze nähmen vor allem in den Sozialen Netzwerken zu. Steinmeier erinnerte unter anderem an die Morde des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) und an den Anschlag auf die Synagoge in Halle 2019. Doch zur Sorge darüber müsse sich auch persönliches Handeln gesellen: "Jeder, der an mehr denkt als nur sich selbst, stärkt das Rückgrat der Demokratie", betonte der Bundespräsident. Die Zukunft der Demokratie hänge nicht nur vom anderen ab, sondern von "jeder und jedem Einzelnen".

Die Demokratie sei die einzige Staatsform, in der man über Fehler diskutieren und sie korrigieren könne. Kritik, Demonstrationen und Proteste gehörten deshalb zu ihrem Wesenskern, sagte Steinmeier: "Auch und gerade von Minderheiten; auch mit Mitteln, die die Mehrheit kritisiert, die ihr auf die Nerven gehen." Allerdings sei es auf dem Hintergrund der NS-Zeit ärgerlich, wenn heute leichtfertig von Widerstand gesprochen werde. "Nichts rechtfertigt die Gleichsetzung des Protests in einer Demokratie mit dem Widerstand in einer Diktatur", machte der Bundespräsident deutlich.

Den Krieg in der Ukraine bezeichnete Steinmeier als "menschenverachtenden Angriffskrieg", der sich "aus Putins imperialem Wahn" speise und aus "der Angst der Kreml-Autokratie vor der Demokratie". Die militärische Hilfe für die Ukraine sei zwar umstritten, aber "notwendig", damit Opfer sich gegen Täter verteidigen könnten und der Völkerrechtsbruch Russlands "nicht einfach nur zur Kenntnis" genommen werde. Zugleich verwies Steinmeier auf die Menschen, die heute Widerstand gegen Diktatur und Unterdrückung wagten - in Ländern wie dem Iran, in Belarus, China und auch Russland.

Der Bundespräsident würdigte den Widerstand der "Weißen Rose" als "unendlich mutig". Ihre Werte wie Frieden, Freiheit, Menschenwürde und die Verantwortung des Einzelnen seien heute "das Fundament unserer freiheitlichen Demokratie". Es sei an jedem Einzelnen, sich mit "Aufrichtigkeit, Menschlichkeit und Herzenswärme, Vernunft und Verantwortung" in Politik einzumischen.