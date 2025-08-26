Bamberg (epd). Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat den Diözesan-Caritasverband Bamberg in die "Hall of Fame für E-Mail-Sicherheit" aufgenommen. "Wir tragen hier eine sehr hohe Verantwortung", sagte Ursula Kundmüller, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Bamberger Caritas, laut einer Mitteilung vom Dienstag. Die E-Mail sei ein zentrales Kommunikationsinstrument, sowohl für die interne wie externe Kommunikation, insbesondere für den direkten Kontakt mit Hilfe suchenden Menschen. "Vertraulichkeit und Sicherheit in der E-Mail-Kommunikation dürfen deshalb keine Option sein, sondern müssen allerhöchsten Standards genügen."

Als frisch gekürtes Hall of Fame-Mitglied verpflichtet sich der Caritasverband Bamberg konkret dazu, zwei technische Richtlinien zur sicheren Übertragung von E-Mails sowie deren sichere Authentifizierung umzusetzen. Erstere sorge dafür, dass E-Mails auf dem Weg zum Server sowie zwischen Servern verschlüsselt werden. Die zweite bewirke, dass E-Mail-Programme zum Beispiel erkennen, welcher Absender eine E-Mail versendet hat und ob dessen Adresse gefälscht ist. Für sein besonderes Sicherheitsengagement wurde der Verband außerdem mit dem Gold-Status ausgezeichnet.