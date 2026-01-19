Passau (epd). Der Deutsche Caritasverband eröffnet seine Jahreskampagne und will 2026 das Thema Generationenbeziehungen sichtbar machen. Bundesweit sollen in diesem Jahr Mitgliedsverbände und Einrichtungen der Caritas zum Beispiel mit Generationencafés, Lesepatenprogrammen und mit Jugendfreiwilligendiensten für das Füreinander und Miteinander der Generationen werben, teilte der Verband am Montag mit.

Nur so seien die großen Herausforderungen wie der Klimawandel, die Folgen der Pandemie und die Wahrung des sozialen Friedens zu bewältigen, sagte Caritas-Präsidentin Eva Welskop-Deffaa beim Kampagnenauftakt in Passau. Mit der Kampagne wage die Caritas "die Gegen-Utopie gegen die populäre Rede der unvermeidlichen Spaltungen".

Begegnungen als Ziel

Zum Start der Kampagne forderte der Caritasverband Reformen der Sozialversicherungen und eine Familien- und Bildungspolitik, die gleiche Teilhabechancen für alle Kinder und Jugendliche bietet. Auch sollen ehrenamtliches Engagement und nachhaltige Klimasozialpolitik gestärkt sowie neue Begegnungsräume geschaffen werden. "In einer Zeit, in der sich ganze Generationen in altershomogene, digitale Blasen zurückziehen, braucht es Sozialräume, in denen echte Begegnungen möglich sind", sagte der Vorstand Finanzen und Recht des Caritasverbands, Friedrich von Schönfeld.

Symbol der Kampagne sind zwei Schuhe eines Caritas-Generationen-Paars auf einem roten Schuhkarton. Um die Begegnungsorte der Caritas sichtbar zu machen, sollen im Laufe des Jahres bundesweit 10.000 dieser Schuhkartons zu "Generationenpyramiden" gestapelt werden.